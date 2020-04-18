В Хакасии задержали исполняющего обязанности заместителя главы республики, министра строительства и ЖКХ Хакасии Сергея Новикова.

Его подозревают в получении взятки. Полиция возбудила уголовное дело, поводится расследование.

"Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона", — заявил глава Хакасии Валентин Коновалов.