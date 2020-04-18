Задержанного и.о. замглавы Хакасии отправили под арест

Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова арестован на два месяца. Такое решение принял Абаканский городской суд.

Ранее Новиков был задержан при получении взятки. Он требовал деньги за выбор определенного исполнителя крупного заказа.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело. Сейчас силовики ведут расследование.