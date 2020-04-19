Пенсионерка ограбила молодого мужчину в Тверской области

В городе Зубцов Тверской области 63-летняя пенсионерка выхватила кошелек из рук 31-летнего мужчины и скрылась в неизвестном направлении.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители отыскали преступницу цыганской внешности и задержали. Мужчине был причинён ущерб в размере около семи тысяч рублей. Похищенные средства были возвращены владельцу.