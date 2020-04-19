В городе Зубцов Тверской области 63-летняя пенсионерка выхватила кошелек из рук 31-летнего мужчины и скрылась в неизвестном направлении.
Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители отыскали преступницу цыганской внешности и задержали. Мужчине был причинён ущерб в размере около семи тысяч рублей. Похищенные средства были возвращены владельцу.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.