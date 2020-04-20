Военные провели дезинфекцию всех предприятий ОПК в Крыму

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели полную санобработку предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

"Все 100 процентов предприятий, находящихся в зоне ответственности Черноморского флота, были продезинфицированы силами подразделений РХБЗ флота. Всего военнослужащие обработали более 10 объектов ОПК общей площадью более 250 гектаров, включая 390 зданий на территории этих предприятий", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Дезинфекция продолжалась несколько дней, ежедневно обрабатывалось 1-2 объекта на площади около 30 гектаров.

Кроме того, военные химики продолжают каждый день обрабатывать специальным раствором порядка 40 улиц в нескольких районах Севастополя.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники, уточнили в пресс-службе ЮВО.

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