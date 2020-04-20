Пилота, сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево, будут судить

Генеральная прокуратура передала в суд дело о пожаре в самолете SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Год назад при жесткой посадке воздушное судно "Аэрофлота" загорелось. Жертвами инциента стали 41 человек.

Обвинения были выдвинуты против командира самолета Дениса Евдокимова. По мнению следователей, он нарушил обязательные правила посадки.