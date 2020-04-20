Генеральная прокуратура передала в суд дело о пожаре в самолете SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Год назад при жесткой посадке воздушное судно "Аэрофлота" загорелось. Жертвами инциента стали 41 человек.
Обвинения были выдвинуты против командира самолета Дениса Евдокимова. По мнению следователей, он нарушил обязательные правила посадки.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту авиакатастрофы 05.05.2019 самолета RRJ-95B ПАО "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.
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