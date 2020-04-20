В Калининграде обезвредили два снаряда времен войны

В минувшие выходные в Калининградской области нашли два боевых снаряда времен Великой Отечественной войны. Один находился на территории областного центра, другой — в садовом товариществе в пригороде.

Еще один крупнокалиберный фугас обнаружили в поселке Кругловка Гвардейского городского округа.

"В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 82-мм миномётную мину на Спортивной улице в Калининграде и 122-мм артиллерийский снаряд на территории садового некоммерческого товарищества "Полет", расположенного в областном центре. Кроме того, в поселке Кругловка Гвардейского городского округа флотскими саперами был обезврежен один крупнокалиберный 130-мм артиллерийский снаряд", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Все обнаруженные боеприпасы вывезли на военный полигон для уничтожения

Традиционно Калининградская область один из самых "богатых" российских регионов на подобного рода находки.

"С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны", — отметили в пресс-службе.

В 2019 году в регионе саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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