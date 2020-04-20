В минувшие выходные в Калининградской области нашли два боевых снаряда времен Великой Отечественной войны. Один находился на территории областного центра, другой — в садовом товариществе в пригороде.
Еще один крупнокалиберный фугас обнаружили в поселке Кругловка Гвардейского городского округа.
"В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 82-мм миномётную мину на Спортивной улице в Калининграде и 122-мм артиллерийский снаряд на территории садового некоммерческого товарищества "Полет", расположенного в областном центре. Кроме того, в поселке Кругловка Гвардейского городского округа флотскими саперами был обезврежен один крупнокалиберный 130-мм артиллерийский снаряд", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Традиционно Калининградская область один из самых "богатых" российских регионов на подобного рода находки.
"С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны", — отметили в пресс-службе.
В 2019 году в регионе саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.
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