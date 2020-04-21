Репетиции Парада Победы окончены: военнослужащие возвращаются в части

Военнослужащие, которые должны были участвовать в военных парадах в День Победы возвращаются в свои части - репетиции праздничных мероприятий на территории Центрального военного округа завершены.

Об этом сообщил генерал - полковник Александр Лапин, командующий войсками ЦВО:

"Личный состав парадных расчетов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находится под охраной на местах размещения - тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады Центра материально-технического обеспечения округа".

По словам командующего, торжественные мероприятия 9 мая пройдут во всех воинских частях и соединениях.