В МВД опровергли информацию о нападениях на людей возле супермаркетов

В полиции Подмосковья опровергли информацию, которая в последнее время распространяется в социальных сетях и мессенджерах.

Неизвестные люди тиражируют истории о том, что якобы в Московской области группы граждан, потерявших работу, нападают на пожилых людей и женщин возле аптек и супермаркетов, грабят их, забирают продукты и лекарства.

"ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

"Подмосковная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", — добавила официальный представитель регионального ГУ МВД.

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