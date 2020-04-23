В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара

В период с 1 по 22 апреля 2020 года на территории Московской области ликвидировано 43 лесных пожара на площади 159 гектаров.

Только за прошедшие сутки, 22 апреля, ликвидировано 5 лесных пожаров в Звенигородском, Клинском, Ногинском и Шатурском, рассказали "Правде.Ру" в федеральной службе "Авиалесохрана".

"В настоящее время в Подмосковье организована и используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное патрулирование по более чем по 1,3 тыс. маршрутам, система видеомониторинга лесных пожаров, которой обеспечен 100%-ный охват территории земель лесного фонда", — сообщили в ведомстве.

Для постоянного наблюдения за обстановкой используются 89 видеокамер, проводится авиационное патрулирование и космический мониторинг.

Также в Московской области постоянно базируется резерв парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что только за один день, 23 апреля, в Кемеровской области от пожаров пострадали 4 населенных пункта, сгорели около 40 домов и хозпостроек.