Полиция задержала вице-спикера Бурятии Баира Жамбалова. Его подозревают в в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного Комитета по региону.

"Автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан", — сказано в сообщении ведомства.