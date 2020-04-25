Житель Чебоксар убил мать из-за 500 рублей

В Чебоксарах 38-летний безработный мужчина обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. Он выписал вместе с родителями, а затем обнаружил пропажу 500 рублей. Мужчина подумал, что деньги похитил кто-то из его родителей.

"Он направился в зал, где учинил скандал со своей 62-летней матерью, в ходе которого нанес ей не менее девяти ударов руками и ногами в область головы, живота, а также по другим частям тела, а затем, вооружившись кухонным ножом, нанес ей не менее трех ударов по ногам", — сообщили в пресс-службе СК по региону.

Обвиняемый добровольно рассказал всё отцу и вызвал "скорую", а затем во всё признался полицейским. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.