Минобороны: у нас более тысячи зараженных коронавирусом военных

По данным Минобороны РФ, более тысячи военнослужащих заразились коронавирусом.

Об этом ведомство сообщило вечером 26 апреля.

В подведомственных Министерству обороны учреждениях и структурных подразделениях РА заболели коронавирусной пневмонией

874 военнослужащих,

192 преподавателя и воспитанника суворовских и нахимовских училищ,

245 гражданских служащих.

Из этого числа, в военных и гражданских госпиталях находятся более 650 человек.

Отметим, что это первая официальная сводка Минобороны по зараженным COVID-19 военнослужащим. Ранее из отдельных сообщений было известно, что заболело менее 100 курсантов военных академий.