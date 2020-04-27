По данным Минобороны РФ, более тысячи военнослужащих заразились коронавирусом.
Об этом ведомство сообщило вечером 26 апреля.
В подведомственных Министерству обороны учреждениях и структурных подразделениях РА заболели коронавирусной пневмонией
Из этого числа, в военных и гражданских госпиталях находятся более 650 человек.
Отметим, что это первая официальная сводка Минобороны по зараженным COVID-19 военнослужащим. Ранее из отдельных сообщений было известно, что заболело менее 100 курсантов военных академий.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.