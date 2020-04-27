В 36 регионах России объявлен особый противопожарный режим

В МЧС России рассказали о ситуации с природными пожарами на территории страны.

На территории 36 субъектов России действует "Особый противопожарный режим", еще в 25 регионах он введен частично, — сообщили в ведомстве по итогам еженедельного совещания под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна.

Оно прошло 27 апреля в режиме видеоконференцсвязи.

"На сегодняшний день в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров на площади активного горения более 70 гектаров. Проводится тушение, угрозы населённым пунктам нет", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также отмечается, что благодаря космическому мониторингу и использованию беспилотных летательных аппаратов, в течение прошлой недели было выявлено около 11 тысяч термических точек.

Отмечается их увеличение в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в конце прошло неделе из-за природных пожаров и сильного ветра в населенных пунктах Новосибирской и Кемеровской областей сгорело 140 домов и строений.