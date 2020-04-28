Пилотам запретили разгон F-35 до сверхзвука из-за угрозы его разрушения

Пентагон выпустил рекомендацию для пилотов новейших американских истребителей F-35 Lightning II, в которой рекомендовано не разгонять самолет до сверхзвуковой скорости. В оборонном ведомстве предупредили, что игнорирование этой рекомендации может привести к разрушению фюзеляжа в воздухе.

Самыми уязвимыми перед сверхзвуком оказались модификации F-35B (с вертикальным взлетом и посадкой), а также палубная версия истребителя F-35C. При достижении ими сверхзвуковой скорости разрушается не только фюзеляж, но и антенны, которые размещены в задней части самолета.