Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа привлечены к борьбе с лесными пожарами.
В настоящий момент армейские вертолеты Ми-8 Восточного военного округа проводят регулярные облеты пожароопасных территорий в Забайкальском края.
Постоянный мониторинг состояния лесов осуществляется военными на территории в 200 квадратных километров.
"Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба ВВО и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Экипажи вертолетов авиаполка ВВО находятся в состоянии повышенной готовности и в случае необходимости готовы немедленно приступить к тушению пожаров. В том числе с использованием специальных водосливных устройств, — заверили в военном ведомстве.
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