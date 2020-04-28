Армейская авиация патрулирует пожароопасные территории Забайкалья

Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа привлечены к борьбе с лесными пожарами.

В настоящий момент армейские вертолеты Ми-8 Восточного военного округа проводят регулярные облеты пожароопасных территорий в Забайкальском края.

Постоянный мониторинг состояния лесов осуществляется военными на территории в 200 квадратных километров.

"Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба ВВО и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Экипажи вертолетов авиаполка ВВО находятся в состоянии повышенной готовности и в случае необходимости готовы немедленно приступить к тушению пожаров. В том числе с использованием специальных водосливных устройств, — заверили в военном ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Хабаровском крае сотрудники МЧС выехали на тушение природного пожара и застали на месте мужчину с газовой горелкой, который поджигал сухую траву.