Мотобатальон ДПС начал патрулирование дорог Подмосковья

Более 100 сотрудников специализированного батальона ДПС в Московской области с началом теплого времени года заступили на службу.

Полицейские мотобатальона ДПС начали дежурства на дорогах Подмосковья.

"Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожной безопасности и использование мотошлемов, будут проверять регистрационные документы и водительские удостоверения у мотоциклистов. Особое внимание будет обращено на предупреждение фактов управления мототранспортом несовершеннолетними, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

С начала 2020 года в Московской области уже произошло 36 дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, в результате которых 9 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести, напомнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Испании задержан бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурага. Чиновник пустился в бега летом прошлого года после обвинений в мошенничестве.