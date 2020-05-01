Морпехи Северного флота отработают высадку на побережье в Арктике

Морские пехотинцы Северного флота во взаимодействии с экипажами больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отработают тактические действия по высадке сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

Учение состоится в районе полуострова Средний в Баренцевом море.

"Подразделения батальона морской пехоты и миномётной батареи отработали погрузку на большие десантные корабли в районе населённого пункта Лиинахамари. В погрузке личного состава и техники, которая осуществлялась на участке необорудованного побережья способом на упор, приняли участие более 120 военнослужащих и 27 единиц боевой техники", — сообщили в пресс-службе Северного морского флота.

Также в ходе учений боевые расчеты кораблей будут тренироваться в отражении воздушной атаки на отряд высадившихся десантников и выполнят практические стрельбы по воздушным целям.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на флагмане Северного флота, тяжелом ракетном крейсере "Петр Великий" провели учения по дезинфекции военного судна.