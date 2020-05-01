Учения по дезинфекции прошли на флагмане Северного флота

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" провел учение по дезинфекции и специальной обработке корабля.

"Учение прошло в рамках профилактических мер, принимаемых на Северном флоте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и профилактики инфекционных заболеваний среди военнослужащих, а также в целях поддержания высокого уровня профессиональной подготовки специалистов радиационной, химической и биологической защиты", — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Моряки отработали действия в защитных костюмах и противогазах, а бойцы подразделений радиохимзащиты выполнили спецобработку поверхностей палуб, надстроек, оружия и технических средств корабля дезинфицирующим раствором и паром.

В процессе учения было продезинфицировано более 1000 квадратных метров поверхности.

В настоящее время на кораблях Северного флота, находящихся в пунктах базирования, действует строгий санитарный и противоэпидемический режим.

Личный состав четыре раза в день, проходит медосмотры с обязательной термометрией. Усилен контроль за соблюдением правил гигиены и социальной дистанции, — добавили в пресс-службе ведомства.

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