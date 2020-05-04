Рассекречены документы о боях за Берлин и взятии Рейхстага

В преддверие 75-летия завершения Берлинской наступательной операции Министерством обороны РФ рассекречены исторические документы времен того периода Вов.

На официальном сайте ведомства в мультимедийном разделе "Освобождение Берлина. Финальный аккорд Великой войны"опубликованы боевые донесения и сводки, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии.

Среди них

боевое донесение маршала Георгия Жукова Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг

документ, в котором командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ прекратить борьбу

уникальные фотографии и малоизвестные факты взятия Берлина советскими войсками.

Как пояснили в Минобороны, публикация документов в открытом доступе сделана с целью помешать фальсификации истории и не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Фото в материале - скрины с сайта Минобороны