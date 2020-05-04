Рассекречены документы о боях за Берлин и взятии Рейхстага

В преддверие 75-летия завершения Берлинской наступательной операции Министерством обороны РФ рассекречены исторические документы времен того периода Вов.
На официальном сайте ведомства в мультимедийном разделе "Освобождение Берлина. Финальный аккорд Великой войны"опубликованы боевые донесения и сводки, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии.
Как пояснили в Минобороны, публикация документов в открытом доступе сделана с целью помешать фальсификации истории и не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Фото в материале - скрины с сайта Минобороны
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