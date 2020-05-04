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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Российские военные продезинфицировали еще две больницы в Италии

Силовые структуры » Министерство обороны

После окончания мероприятий по дезинфекции больниц и социальных учреждений в провинции Бергамо российские военные по просьбе руководства области Ломбардия приступили к работе в провинции Брешиа.

Подразделения российских специалистов размещены на базе снабжения армейской авиации сухопутных войск Италии (аэродром Орио-аль-Серио) в городе Бергамо. Третьего мая военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш и провели дезинфекционные мероприятия в двух лечебных учреждениях города Брешиа.

"Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 млн. 70 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 380 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", — уточнили в пресс-службе Министерства обороны.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что количество заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 3,5 миллиона человек.

Темы италия коронавирус министерство обороны
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