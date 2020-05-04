Полицейские накрыли тайную вечеринку "бизнес-элиты" в Сургуте

Жители Сургута организовали тайную вечеринку в одном из ресторанов города, однако их обнаружили полицейские.

"Поступило сообщение от жительницы города о том, что в развлекательном заведении проводится корпоратив, закрытая вечеринка. Её устроили "широко известные городские бизнесмены". Прибывшие в ресторан полицейские насчитали там 18 человек: девять посетителей и девять человек из обслуживающего персонала", - сообщил источник в правоохранительных органах региона порталу "Ура.ру".