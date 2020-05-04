Полицейские спасли больше 20 человек из горящего дома в Благовещенске

Сотрудники полиции сержант Виктор Шуба и младший сержант Роман Федотов эвакуировали 24 человека из горящего многоквартирного дома в городе Благовещенске Амурской области.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские увидели сильное задымление в пятиэтажном доме на Трудовой улице в Благовещенске.

"Полицейские надели медицинские маски, предварительно смочив их водой, и направились в охваченное дымом помещение. Сотрудники полиции стучали в двери каждой квартиры, проверяя, есть ли там люди, нуждающиеся в помощи. В общей сложности они помогли выбраться на улицу 24 жителям многоквартирного дома, в том числе четверым детям", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Совместно с прибывшими пожарно-спасательными подразделениями полицейские продолжили эвакуацию граждан из задымленных квартир. Никто из жильцов не пострадал, добавила представитель ведомства.

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