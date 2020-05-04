Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

На протяжении семи месяцев отряд кораблей Балтийского флота выполнял боевые и учебные задачи в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе фрегата "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", покинули гавань Балтийска 1 октября 2019 года.

Дальний поход в Индийский океан проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.

"Отряд кораблей во главе с СКР "Ярослав Мудрый" в декабре 2019 года впервые принял участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японском учении антипиратской направленности", — сообщили в Минобороны РФ.

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В общей сложности суда находились в походе более семи месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль.

По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.

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