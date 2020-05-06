Боевой “Шмель” станет памятником в Астрахани

Артиллерийский катер "Шмель" встанет на постамент в Астрахани и превратится в памятник военным морякам.

Торжественное открытие памятника на территории Спортивного центра морской и физической подготовки Каспийской флотилии запланировано на 9 мая.

Артиллерийский катер "Шмель" начала 1970-х годов производства, стоявший на вооружении Каспийской флотилии, был доставлен по водному каналу Волги и установлен на постамент.

Предварительно боевой катер прошел реставрацию на судостроительном заводе в Астрахани.

""Шмели" выполняли задачи по охране и обороне Государственной границы СССР. В основном на китайской границе, реке Амур и афганской границе, реке Амударья. Особенно неоценимый вклад эти катера внесли во время Афганской кампании. Многие члены экипажей были награждены орденами и медалями и имеют статус воинов-интернационалистов", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Торжественное открытие символа боевой славы состоится 9 мая в 9:45 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.

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