Военные спасли от природного пожара поселок в Ульяновской области

Почти 45 тонн воды пришлось сбросить армейским вертолетам на очаг природного пожара в Ульяновской области, чтобы обезопасить местный поселок от огня.

"Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа с водосливными устройствами за сутки произвели 14 вылетов для тушения природных пожаров, сделав 16 сбросов воды на очаги около поселка Глотовка в Ульяновской области. Всего с воздуха с начала тушения было сброшено почти 45 тонн воды, природный пожар был потушен", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В тушении пожара были задействованы два армейских вертолета.

В настоящий момент военные продолжают мониторинг местности на предмет повторных возгораний или других очагов природных пожаров. Постоянную разведку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкальском крае, где складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами, локализованы наиболее крупные очаги возгорания.