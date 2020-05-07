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Источник Правда.Ру

В 14 городах Дальнего Востока прошли репетиции воздушных парадов

Силовые структуры » Министерство обороны

Около 100 самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции в демонстрационных полетов, которые пройдут над городами Дальнего Востока в День Победы.

В 14 городах Дальневосточного федерального округа состоялись генеральные репетиции воздушных парадов, которые будут посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в котором было задействовано 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Репетиция пролетов авиации также прошла над:

  • Владивостоком,
  • Читой,
  • Уссурийском,
  • Комсомольском-на-Амуре,
  • Биробиджаном,
  • Улан-Удэ,
  • Южно-Сахалинском,
  • Петропавловском-Камчатским,
  • Магаданом,
  • Якутском,
  • Благовещенском,
  • Белогорском,
  • Курильском.

Экипажи авиагрупп отрабатывали полеты в группах и парах, тренировали пролеты на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что парадах авиации, которые пройдут над городами России 9 мая, примут участие почти 600 самолетов и вертолетов.

Темы авиация день победы дальний восток
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