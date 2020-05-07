В 14 городах Дальнего Востока прошли репетиции воздушных парадов

Около 100 самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции в демонстрационных полетов, которые пройдут над городами Дальнего Востока в День Победы.

В 14 городах Дальневосточного федерального округа состоялись генеральные репетиции воздушных парадов, которые будут посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в котором было задействовано 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Репетиция пролетов авиации также прошла над:

Владивостоком,

Читой,

Уссурийском,

Комсомольском-на-Амуре,

Биробиджаном,

Улан-Удэ,

Южно-Сахалинском,

Петропавловском-Камчатским,

Магаданом,

Якутском,

Благовещенском,

Белогорском,

Курильском.

Экипажи авиагрупп отрабатывали полеты в группах и парах, тренировали пролеты на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что парадах авиации, которые пройдут над городами России 9 мая, примут участие почти 600 самолетов и вертолетов.