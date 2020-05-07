Около 100 самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции в демонстрационных полетов, которые пройдут над городами Дальнего Востока в День Победы.
В 14 городах Дальневосточного федерального округа состоялись генеральные репетиции воздушных парадов, которые будут посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в котором было задействовано 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Репетиция пролетов авиации также прошла над:
Экипажи авиагрупп отрабатывали полеты в группах и парах, тренировали пролеты на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что парадах авиации, которые пройдут над городами России 9 мая, примут участие почти 600 самолетов и вертолетов.
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.