На Мамаевом кургане прозвучал “Выстрел памяти”

В Волгограде артиллерийские орудия дали традиционный залп в честь годовщины присвоения городу звания города-героя.

Залп из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны прозвучал на Мамаевом кургане у подножья комплекса монументов "Героям Сталинградской битвы".

Традиционный "Выстрел памяти" 8 мая в 12 часов дня произвели артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, в честь 55-й годовщины присвоения Волгограду звания "Город-герой".

Именно в боях под Сталинградом произошел один из ключевых моментов Великой Отечественной войны.

Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Сталинград был одним из первых назван городом-героем.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что для участия в акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в День Победы в онлайн-формате, зарегистрировалось 2 миллиона человек.