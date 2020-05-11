Майора полиции в отставке Владимира Воронцова и основателя проекта "Омбудсмен полиции" госпитализировали из изолятора временного содержания.
Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитного поместили в городскую клиническую больницу № 20 в Москве.
"В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещен больницу", — отметил адвокат.
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