Создателя проекта "Омбудсмен полиции" госпитализировали из СИЗО

Майора полиции в отставке Владимира Воронцова и основателя проекта "Омбудсмен полиции" госпитализировали из изолятора временного содержания.

Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитного поместили в городскую клиническую больницу № 20 в Москве.