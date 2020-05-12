Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В ФСБ России 12 мая сообщили о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У террористов был изъят пистолет, холодное оружие и коктейли Молотова.

"Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — сказано в сообщении.

Задержанный помещен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.