Более тысячи лейтенантов пополнят ряды ВМФ России в этом году

Главком ВМФ России Николай Евменов подвел итоги выпускных мероприятий, которые прошли в военно-морских учебных заведениях.

Адмирал дал положительную оценку работе военно-морских институтов, дислоцированных в Санкт-Петербурге, Калининграде, военно-морских училищ во Владивостоке и Севастополе.

"Из военно-морских учебных заведений выпустились более 1000 лейтенантов. Это молодые офицеры новой формации, которые обучались по учебным программам, учитывающим активное оснащение Военно-морского флота России кораблями и подводными лодками новых поколений, а также боевой опыт, полученный Флотом в период боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республики", — сообщил Главком ВМФ.

Николай Евменов поставил задачу командующим флотами всесторонне обеспечить скорейшую адаптацию молодых офицеров в частях, соединениях и на кораблях, куда они получили назначение, добавили в пресс-службе Военно-морского флота России.

Кроме того, по словам адмирала, флот будет больше внимания уделять повышению квалификации уже действующих офицеров. Так, следующий набор в Военный институт дополнительного профессионального образования ВМФ будет увеличен в полтора раза.

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