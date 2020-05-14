Сколько денег потратили девять стран, обладающих ядерным оружием, подсчитано в рамках Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (МКАО).
"Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтвержденные дефициты медицинских поставок и истощенных медицинских работников", — сказала Алисия Сандерс-Закре, ведущий автор доклада.
Напомним, что на сегодняшний день мировой контроль над вооружениями находится на низком уровне, а последний крупный договор между США и Россией, ограничивающий стратегические ядерные вооружения, истекает через девять месяцев, и до сих пор нет соглашения о его продлении.
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".