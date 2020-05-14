Мировые расходы на ядерное оружие достигли $ 73 млрд

Сколько денег потратили девять стран, обладающих ядерным оружием, подсчитано в рамках Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (МКАО).

Как следует из опубликованного доклада, цифры расходов, впечатляют:

девять ядерных держав потратили в общей сложности $ 72,9 млрд в 2019 году, что на 10% больше, чем годом ранее;

из них $ 35,4 млрд было потрачено администрацией Трампа, которая ускорила модернизацию арсенала США за первые три года, сократив расходы на профилактику пандемии;

Россия, объявившая о разработке комплекса новых вооружений, потратила на свой арсенал в 2019 году $8,5 млрд;

Китай, который имеет гораздо меньшую ядерную силу, чем США и Россия, но стремится к расширению, потратил $10,4 млрд.

Очень невовремя и не по делу потрачены деньги

"Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтвержденные дефициты медицинских поставок и истощенных медицинских работников", — сказала Алисия Сандерс-Закре, ведущий автор доклада.

Напомним, что на сегодняшний день мировой контроль над вооружениями находится на низком уровне, а последний крупный договор между США и Россией, ограничивающий стратегические ядерные вооружения, истекает через девять месяцев, и до сих пор нет соглашения о его продлении.