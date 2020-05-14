Военные обработали от коронавируса судостроительный завод в Хабаровске

Подразделения радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа провели санитарную обработку Хабаровского судостроительного завода. Как сообщили в военном ведомстве, было продезинфицировано 35 тысяч квадратных метров территории завода.

"Дезинфекционные работы проводились двумя расчетами. Первый — в составе трех военнослужащих с использованием современных станции спецобработки АРС-14КМ произвел дезинфекцию подъездных путей, дорог и других открытых мест. Второй расчет, состоящий из четырех военнослужащих, при помощи ранцевых гидропультов обработал внутренние производственные цеха, аппаратные, технические залы и специализированные помещения завода, включая находящееся в них оборудование", — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По заверениям военных, нанесенный дезинфицирующий раствор, может долгое время сохранять свои свойства в плане защиты от различных вирусных инфекций, но при этом безопасен для человека.

Санобработка позволит обезопасить работников крупного предприятия от рисков, связанный с возможной вспышкой инфекции.

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