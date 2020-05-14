За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники

Беспилотные летательные аппараты артиллерийского соединения Восточного военного округа, начиная с середины апреля, следят за ситуацией с лесными пожарами в Республике Бурятия.

"Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары на территории лесных насаждений общей площадью около 500 квадратных километров. Усиленные меры по осуществлению мониторинга лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Республике Бурятия особым противопожарным режимом", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Контроль территории лесов проводится при помощи беспилотника "Орлан-10". За это время летательный аппарат провел в воздухе более 250 часов.

Полеты проводятся как днем, так и в ночное время, поскольку беспилотники оснащены инфракрасными камерами. Организовано круглосуточное дежурство.

Все данные оперативно передаются муниципальным властям и сотрудникам МЧС России для оперативного реагирования на любые возникающие ситуации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что этим летом, по мнению ряда экспертов, Россия может столкнуться с серьезной проблемой, связанной с лесными пожарами.