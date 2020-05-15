Установлено, кто выкладывал фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Сотрудникам Следственного комитета России в ходе предварительного следствия удалось установить круг подозреваемых, причастных к размещению фотографий нацистских преступников на сайтах, посвященных героям Великой Отечественной войны.

"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых — более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после того, как на сайтах "Бессмертного полка" и "Банк памяти" появились фотографии Гиммлера и Гитлера.