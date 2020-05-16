В Следственном комитете России рассказали о четырех задержанных россиянах, которые обвиняются в реабилитации нацизма из-за публикации фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка".
В ведомстве назвали имена и города проживания обвиняемых: житель Перми Даниил Симонов, самарец Андрей Шабанов, волгоградец Денис Воронцов и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Сейчас у обвиняемых проходят обыски.
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.