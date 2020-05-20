В ходе плановых учений военнослужащие снайперских пар в мотострелковых соединениях Восточного военного округа осваивают не только современные методы ведения боя, но и приемы легендарных стрелков Великой Отечественной войны.
Очередные учения прошли 19 мая на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Об этом сообщается на официальной страничке Минобороны РФ в соцсети "ВКонтакте".
Как написано в сообщении, снайперы отработали приемы "охоты" и маскировки, разработанные во время ВОВ в ходе боев за Сталинград Василием Зайцевым:
"Для обучения снайперов используются лучшие методики и приемы, зарекомендовавшие себя в войнах и многочисленных военных конфликтах", — отмечает пресс-служба Минобороны.
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.