Снайперов учат приемам успешного боя времен Великой Отечественной

В ходе плановых учений военнослужащие снайперских пар в мотострелковых соединениях Восточного военного округа осваивают не только современные методы ведения боя, но и приемы легендарных стрелков Великой Отечественной войны.

Очередные учения прошли 19 мая на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Об этом сообщается на официальной страничке Минобороны РФ в соцсети "ВКонтакте".

Как написано в сообщении, снайперы отработали приемы "охоты" и маскировки, разработанные во время ВОВ в ходе боев за Сталинград Василием Зайцевым:

одновременное поражение групповых целей несколькими парами;

стрельба дуплетом;

использование при маскировке выстрела выгодных погодных условий и положения солнца.