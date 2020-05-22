В центре Калининграда обезврежен крупнокалиберный снаряд времен войны

Крупнокалиберный боеприпас был обнаружен в Калининграде на улице Александра Невского при проведении строительных работ.

Прибывшие на место специалисты группы разминирования армейского корпуса Балтийского флота идентифицировали его как 152 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

"Также флотскими саперами было обезврежено два 76-мм артснаряда на улице Клинической областного центра. Кроме того, инженеры мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Гусев, вывезли 150-мм артиллерийский снаряд из поселка Фурмановка Нестеровского городского округа", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Опасные находки были вывезены на военные полигоны, где уничтожены методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1100 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье мужчина при строительстве бассейна на своем садовом участке нашел снаряд от "Катюши".