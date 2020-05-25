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Российские военные заблокировали американский конвой в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военные в Сирии заблокировали движение конвоя американского армейского спецназа в сирийской провинции Хасеке.

Причина конфликта — несогласование командованием США маршрута движения своего патруля. То есть нарушение американскими военными протокола о деконфликтации, заключенного между РФ и США.

Напомним, что согласно подписанному обеими странами документу, они обязаны сообщать друг другу о перемещении военной техники в САР во избежание конфликтов.

Инцидент локальный и был разрешен на месте

Поскольку российское командование не было предупреждено заранее о движении конвоя спецназа США, бронемашины Oshkosh M-ATV были остановлены сотрудниками военной полиции Минобороны, заблокировавшими проезд по трассе "Тайфунами" и "Тиграми".

Несколько минут стороны "выясняли отношения", после чего американцы съехали с трассы, развернулись и покинули территорию.

Темы сирия конвой сша российские военные
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Российские военные заблокировали американский конвой в Сирии
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