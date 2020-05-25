Российские военные заблокировали американский конвой в Сирии

Российские военные в Сирии заблокировали движение конвоя американского армейского спецназа в сирийской провинции Хасеке.
Причина конфликта — несогласование командованием США маршрута движения своего патруля. То есть нарушение американскими военными протокола о деконфликтации, заключенного между РФ и США.
Напомним, что согласно подписанному обеими странами документу, они обязаны сообщать друг другу о перемещении военной техники в САР во избежание конфликтов.
Поскольку российское командование не было предупреждено заранее о движении конвоя спецназа США, бронемашины Oshkosh M-ATV были остановлены сотрудниками военной полиции Минобороны, заблокировавшими проезд по трассе "Тайфунами" и "Тиграми".
#US military patrol blocked by #Russian forces #Syria pic.twitter.com/PlKkOdoNZ3— Last Defender (@LastDef) May 24, 2020
Несколько минут стороны "выясняли отношения", после чего американцы съехали с трассы, развернулись и покинули территорию.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.