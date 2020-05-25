К задержанному Игорю Худякову - администратору паблика "Омбудсмен полиции" в очередной раз не пустили адвоката.

Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Меня к нему не пустили, а потом сообщили, что его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас мы даже не понимаем, в чем конкретно обвиняют Худякова. Надеюсь, что в суде это прояснится", — рассказал правозащитник.