В Санкт-Петербурге день города пройдет без салюта

В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.

Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.