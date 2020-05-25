Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан может получить 18 лет колонии строгого режима.
Такое наказание для него запросил прокурор. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
"Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима", — рассказали в суде.
Сотрудники МЧС России 19 мая провели дезинфекцию Ленинградского и Ярославского вокзальных комплексов столицы.
Всего в течение недели специальная санитарная обработка была организована на шести вокзалах Москвы. Кроме двух перечисленных выше, дезинфекцию провели на Курском, Рижском, Савеловском и Киевском вокзальных комплексах.
Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России 20 мая приступили к обработке спецсредствами объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр Республики Дагестан.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
В Республику Дагестан будут переброшены два полевых многофункциональных мобильных госпиталя общей вместимостью 200 койко-мест для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.