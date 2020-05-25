Астраханской учительнице, совратившей ученика, вынесли приговор

Вступившую в интимную связь учительницу приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили ей заниматься преподавательской деятельностью на пять лет.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.