Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка на два месяца.
Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд избрал в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметил Сохадзе.
По его словам, арест захватчика продлится до 23 июля.
К задержанному Игорю Худякову — администратору паблика "Омбудсмен полиции" — в очередной раз не пустили адвоката.
Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.
"Меня к нему не пустили, а потом сообщили, что его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас мы даже не понимаем, в чем конкретно обвиняют Худякова. Надеюсь, что в суде это прояснится", — рассказал правозащитник.
Вступившую в интимную связь учительницу приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и запретили ей заниматься преподавательской деятельностью на пять лет.
Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.
"Уголовное дело возбуждалось по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению из СМИ", — рассказали в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.
Полиция задержала администратора "Омбудсмена полиции" Игоря Худякова.
Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков. Сейчас задержанный находится в столичном изоляторе временного содержания.
"Как мне сообщили сегодня, Худяков содержится в ИВС на Петровке, 38. Вчера его привезли из Вологды в Москву, он задержан. Мне пока не сказали причину его задержания и прочие подробности, я выезжаю к нему", — сообщил правозащитник.
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