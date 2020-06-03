В лесу под Самарой российские военные обезвредили группу боевиков-террористов. Условных.
Очередные тактико-специальные учения провели бойцы спецназа Центрального военного округа (ЦВО).
Согласно легенде, условные боевики на автомобиле везли документы, содержащие секретные сведения.
"Бойцы провели разведку местности и организовали засаду на автомобиль неприятеля. Во время налета сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба, были захвачены", — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
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