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Шойгу объявил о начале летнего периода обучения российских военных

Силовые структуры » Министерство обороны

В Вооруженных силах России дан старт летнему периоду обучения. Об этом во время совещания в Минобороны объявил Сергей Шойгу.

По словами министра обороны, в срок с июня по сентябрь планируется провести порядка 3600 боевых учебных мероприятий.

"Итогом станет комплекс спецучений по видам обеспечения с переходом в сентябре к практическим действиям на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", — сказал генерал армии.

 

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