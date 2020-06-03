Шойгу объявил о начале летнего периода обучения российских военных

В Вооруженных силах России дан старт летнему периоду обучения. Об этом во время совещания в Минобороны объявил Сергей Шойгу.

По словами министра обороны, в срок с июня по сентябрь планируется провести порядка 3600 боевых учебных мероприятий.