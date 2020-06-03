Восстановлением моста в Мурманской области займутся военные

Военнослужащие, техника и специальный подвижной состав 29-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа будут доставлены город Оленегорск из Брянской области.

Оказание помощи в восстановлении ж/д сообщения в Мурманской области

Переброска личного состава и техники для ремонта моста в Мурманской области, который 1 июня был разрушен паводком, осуществляется по поручению Верховного главнокомандующего РФ, отметили в пресс-службе Министерства обороны.

В доставке военнослужащих в Мурманскую область также будет задействована военно-транспортная авиация ВКС России.

"Специалисты железнодорожных войск и военные инженеры ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями", — сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время военные приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы. До места ремонтных работ им предстоит преодолеть свыше двух тысяч километров.

Всего для выполнения задачи по восстановлению железнодорожного сообщения на участке будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.

Напомним, что опоры железнодорожного моста на перегоне "Кола — Выходной" подмыло паводком, после чего мост обрушился.

Обошлось без жертв и пострадавших, но железнодорожное сообщение Мурманска со всей остальной Россией в результате ЧП оказалось нарушено.