В соцсетях Магнитогорска распространяется видео, на котором зафиксирована драка мужчины с полицейскими. По словам очевидцев, 30-летний парень оказался нарушителем масочного режима.
Полицейские хотели составить на мужчину админпротокол, но тот оказал сопротивление. На видео видно, как парень бьёт полицейского, лежащего на земле. После этого к нему подбегает второй страж порядка и задерживает нарушителя с применением дубинки.
В отделении полиции на мужчину составлены два админпротокола:
Кроме того, против мужчины может быть возбуждено угловное дело по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба ГУМВД.
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