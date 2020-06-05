Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео

В соцсетях Магнитогорска распространяется видео, на котором зафиксирована драка мужчины с полицейскими. По словам очевидцев, 30-летний парень оказался нарушителем масочного режима.

Полицейские хотели составить на мужчину админпротокол, но тот оказал сопротивление. На видео видно, как парень бьёт полицейского, лежащего на земле. После этого к нему подбегает второй страж порядка и задерживает нарушителя с применением дубинки.

Реакция МВД

В отделении полиции на мужчину составлены два админпротокола:

по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (арест до 15 суток);

по статье 20.61 КоАП за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности (штраф до 30 тыс. рублей).

Кроме того, против мужчины может быть возбуждено угловное дело по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба ГУМВД.