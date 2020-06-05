Еще 11 беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии

Представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виталий Ефременков сообщил, что лагерь для беженцев "Рукбан" покинули 11 человек. Пристанище находится на территории, которая является неподконтрольной правительству Сирии.

11 человек, вышедших из "Рукбана", будут помещены на время карантина в другой лагерь, а затем вернутся к нормальной жизни.

"ЦПВС продолжает фиксировать выход беженцев из лагеря "Рукбан". 4 июня был осуществлен выход двух семей в количестве 11 человек", — заявил Ефременков.

Водитель грузовика, который вывез беженцев из "Рукбана", рассказал о ситуации в лагере. Две семьи ехали в его грузовике, сидя на своих пожитках.

"Я сам живу здесь, но вожу беженцев из лагеря "Рукбан". Это тяжелая работа, потому что никогда не знаешь точно, выпустят тебя в этот раз или нет. Там нет никакого закона. Жизнь там очень тяжелая. Нет воды, еды. Нет никакой медицинской помощи", — сказал Руим.

"Нам с семьёй нечего было есть"

Беженец Абдурахман Хаттыб рассказал о бедственном положении людей в лагере. По его словам, иногда не хватает даже на еду.

"Только у избранных в "Рукбане" есть постоянная работа. Кто-то даже держит магазины — им позволяют, если они делятся деньгами с боевиками. У меня не было постоянной работы, и очень часто нам с моей семьей нечего было есть. Иногда мне удавалось получить немного денег — что-то выкопать, например, или перенести", — рассказал Хаттыб.

Другой выбравшийся Мухаммед Хаммад сообщил, что многие не хотят жить в "Рукбане". Мужчина провёл в лагере около двух лет.

"Я даже точно не могу сказать, сколько времени я провел в лагере. Может два, а может два с половиной года. Я пастух, пасу овец. Если бы не эта работа, я бы умер с голоду. Потому что боевики, которые заправляют в лагере, не дают людям продовольствия. Никто не хочет там больше жить", — отметил Хаммад.

После того, как люди выбрались из "Рукбана", их помещают в лагерь со всем необходимым.

Лагерь "Рукбан"

Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь со стороны США, которая направляется в "Рукбан", поступает в руки боевиков. Американцы не выпускают беженцев, манипулируя сложной эпидемиологической обстановкой.

Лагерь находится в зоне американской военной базы "Эт-Танфа" на границе Сирии и Иордании. Несмотря на призывы международных организаций работа "Рукбана", где хозяйничают боевики, не останавливается.