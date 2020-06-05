Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Туркестане откроется Международный университет туризма и спорта
Жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений
Погребняк рассказал про нехороших тренеров в своей карьере
В Якутии создан национальный парк "Кыталык"
В МЧС назвали возможную причину взрыва в квартире на юге Москвы
Россиянам не нравится смотреть на чужие фото из отпуска
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
"Вулканами Камчатки" будет заведовать экс-коллега Чубайса по "РОСНАНО"
Власти штата Керала задержали мужчину, подозреваемого в убийстве слона

Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана

Силовые структуры » МВД

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что участники Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович получили обвинения в убийстве Аслана Усояна, более известного в криминальном мире как Дед Хасан.

Убийство было совершено в 2013 году на Поварской улице в Москве и до сих пор не раскрыто. Жирноклеев и Рабинович находятся в СИЗО и отрицают все обвинения.

По словам Петренко, Таганская ОПГ причастна к ряду других преступлений:

  • убийство двух московских бизнесменов;
  • убийство двух членов своей ОПГ;
  • убийство адвоката Натальи Вавилиной;
  • разбойные нападения;
  • мошенничество;
  • незаконное изготовление и оборот оружия.

Таганская ОПГ

ОПГ Жирноклеева называют последней группировкой из 90-х. По сведениям из открытых источников, начало банда берёт еще в 80-х, а создана была под руководством вора в законе Япончика.

Руководившие ОПГ изначально Андрей Исаев (Роспись) и Петр Науменко (Наум) погибли в разное время. Алексей Петров (Петрик) и Виктор Коледов (Губа) эмигрировали в Европу.

Позже руководство ОПГ перешло к Жирноклееву (Жирный) и Рабиновичу (Гриша Таганский). Ликвидировать группировку удалось только в марте 2019 года, когда оба лидера и их подчинённые были задержаны.

Последние материалы
Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля
В Туркестане откроется Международный университет туризма и спорта
Жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений
Погребняк рассказал про нехороших тренеров в своей карьере
В Якутии создан национальный парк "Кыталык"
Художник Шилов: в деревенской старушке поэзии больше, чем в художнике
В МЧС назвали возможную причину взрыва в квартире на юге Москвы
Россиянам не нравится смотреть на чужие фото из отпуска
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Полицейский из Казани получил условный срок за изнасилование
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Арестован Николай Платошкин
Общество
Арестован Николай Платошкин
Культура
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Новости Украины
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер
Комментарии
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
В Казахстане подтвердили участие Нурлана Ногаева на встрече ОПЕК+
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Арестован Николай Платошкин
Почему Путин отказывается от саммитов с Трампом и Джонсоном
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Социологи вновь предрекают России бунты
Можно ли вылечить простуду за один день?
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Арестован Николай Платошкин
Эксперт: "Система маркировки лекарств до сих пор не доработана"
Арестован Николай Платошкин
Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван
Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван
Почему Путин отказывается от саммитов с Трампом и Джонсоном
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ