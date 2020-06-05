Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что участники Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович получили обвинения в убийстве Аслана Усояна, более известного в криминальном мире как Дед Хасан.
Убийство было совершено в 2013 году на Поварской улице в Москве и до сих пор не раскрыто. Жирноклеев и Рабинович находятся в СИЗО и отрицают все обвинения.
По словам Петренко, Таганская ОПГ причастна к ряду других преступлений:
ОПГ Жирноклеева называют последней группировкой из 90-х. По сведениям из открытых источников, начало банда берёт еще в 80-х, а создана была под руководством вора в законе Япончика.
Руководившие ОПГ изначально Андрей Исаев (Роспись) и Петр Науменко (Наум) погибли в разное время. Алексей Петров (Петрик) и Виктор Коледов (Губа) эмигрировали в Европу.
Позже руководство ОПГ перешло к Жирноклееву (Жирный) и Рабиновичу (Гриша Таганский). Ликвидировать группировку удалось только в марте 2019 года, когда оба лидера и их подчинённые были задержаны.
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