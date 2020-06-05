Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что участники Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович получили обвинения в убийстве Аслана Усояна, более известного в криминальном мире как Дед Хасан.

Убийство было совершено в 2013 году на Поварской улице в Москве и до сих пор не раскрыто. Жирноклеев и Рабинович находятся в СИЗО и отрицают все обвинения.

По словам Петренко, Таганская ОПГ причастна к ряду других преступлений:

убийство двух московских бизнесменов;

убийство двух членов своей ОПГ;

убийство адвоката Натальи Вавилиной;

разбойные нападения;

мошенничество;

незаконное изготовление и оборот оружия.

Таганская ОПГ

ОПГ Жирноклеева называют последней группировкой из 90-х. По сведениям из открытых источников, начало банда берёт еще в 80-х, а создана была под руководством вора в законе Япончика.

Руководившие ОПГ изначально Андрей Исаев (Роспись) и Петр Науменко (Наум) погибли в разное время. Алексей Петров (Петрик) и Виктор Коледов (Губа) эмигрировали в Европу.

Позже руководство ОПГ перешло к Жирноклееву (Жирный) и Рабиновичу (Гриша Таганский). Ликвидировать группировку удалось только в марте 2019 года, когда оба лидера и их подчинённые были задержаны.