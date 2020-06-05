Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование
Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана
Apple может отложить выход нового iPhone 12
Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля
В Туркестане откроется Международный университет туризма и спорта
Жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений
Погребняк рассказал про нехороших тренеров в своей карьере
В Якутии создан национальный парк "Кыталык"
В МЧС назвали возможную причину взрыва в квартире на юге Москвы

Минобороны приступило к ремонту железной дороги в Мурманской области

Силовые структуры » Министерство обороны

Специалисты инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области, сообщает Департамент информации Министерства обороны.

Прибытие инженерной техники на аэродром.

В Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Кроме того, личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО продолжают совершение марша комбинированным способом со ст. Фокино (Брянская обл.) в Мурманскую область протяженностью свыше 2 тысяч километров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

 

Последние материалы
Эксперт объяснил, почему воздух над Южным океаном самый чистый
Минобороны приступило к ремонту железной дороги в Мурманской области
Штраф для Америки: Германия думает об ответе на санкции
Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование
Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана
Apple может отложить выход нового iPhone 12
Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля
В Туркестане откроется Международный университет туризма и спорта
Жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений
Погребняк рассказал про нехороших тренеров в своей карьере
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Культура
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Культура
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги
Общество
Арестован Николай Платошкин
Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер
Комментарии
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Пигментные пятна: как предотвратить их появление?
Полицейский из Казани получил условный срок за изнасилование
Социологи вновь предрекают России бунты
Социологи вновь предрекают России бунты
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Как спасти лицо от коварного весеннего солнца
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Участники Таганской ОПГ получили обвинения в убийстве Деда Хасана
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
В Казахстане подтвердили участие Нурлана Ногаева на встрече ОПЕК+
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Арестован Николай Платошкин
Почему Путин отказывается от саммитов с Трампом и Джонсоном
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ