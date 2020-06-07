Известный сыровар Олег Сирота сдал свой MacBook стоимостью 230 тысяч рублей в один из ремонтных сервисных центров в Москве.
Однако забрать он его не смог, поскольку ноутбук украли.
"Неизвестный 29 мая 2020 года в период времени с 14:20 до 19:00, находясь в помещении офиса по ремонту оргтехники, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, с целью личного преступного обогащения тайно похитил ноутбук Apple MacBook Pro 16", — сообщили в правоохранительных органах.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.