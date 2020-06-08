Военные ЗВО приступили к восстановлению ЖД-путей в Мурманской области

Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области, сообщает Департамент информации Министерства обороны.

Менее чем за двое суток железнодорожным транспортом со ст. Фокино (Брянская обл.) в г. Оленегорск (Мурманская обл.) на 34 платформах доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники (экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы) железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО. Протяженность маршрута составила более 2300 километров.

Военные железнодорожники ЗВО уже сегодня приступят к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около 6 километров в целях восстановления железнодорожного сообщения. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

Ранее в Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэр. Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки насыпи для железнодорожного полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники.